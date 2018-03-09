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20:03, 9 марта 2018 2 083
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Внедорожник устроил ДТП на окраине Рязани и скрылся

Внедорожник устроил ДТП на окраине Рязани и скрылся

В Рязани ищут очевидцев ДТП со скрывшимся водителем. Соответствующее сообщение опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Инцидент произошел около 12:00 в пятницу, 9 марта, на въезде в Рязань со стороны Москвы, около автозаправки «Змей Горыныч».

По словам автора поста, черный Mitsubishi Outlander XL «влез между двумя машинами, чем создал аварийную ситуацию».

В результате Kia Sorento был прижат к обочине, автомобиль получил механические повреждение при ударе об отбойник.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту данного ДТП, рязанец попросили звонить по телефону: +7 (996) 910-67-47.

Фото Анастасии Батовой


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