Внедорожник устроил ДТП на окраине Рязани и скрылся

В Рязани ищут очевидцев ДТП со скрывшимся водителем. Соответствующее сообщение опубликовали в группе «
Инцидент произошел около 12:00 в пятницу, 9 марта, на въезде в Рязань со стороны Москвы, около автозаправки «Змей Горыныч».
По словам автора поста, черный Mitsubishi Outlander XL «влез между двумя машинами, чем создал аварийную ситуацию».
В результате Kia Sorento был прижат к обочине, автомобиль получил механические повреждение при ударе об отбойник.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту данного ДТП, рязанец попросили звонить по телефону:
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