Синоптики рассказали о первой весенней оттепели в Рязани. По словам специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, незначительная оттепель, после которой еще будут похолодания, придет в ЦФО на следующей неделе, передает «
Он отметил, что в понедельник, 12 марта, воздух прогреется до 0, -5 градусов, во вторник приблизится к нулевой отметке, а в среду, 14 марта, потеплеет до +2 градусов.
«Во вторую половину недели снова уходим в минусы. Март в плане тепла нас точно не порадует, вся надежда — на апрель», — добавил Тишковец.