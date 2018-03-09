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10:21, 9 марта 2018 2 867
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Отметили. 8 марта в Рязанской области завели четыре уголовных дела за угрозу убийством

Отметили. 8 марта в Рязанской области завели четыре уголовных дела за угрозу убийством

8 марта в Рязанской области завели четыре уголовных дела за угрозу убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Успокаивать злоумышленников пришлось участковым в Железнодорожном районе Рязани, Клепиковском и Скопинском районах области.

«Угрозы убийством были совершены с применение ножей, топоров, а также путем удушения. Благодаря своевременным и профессиональным действиям полицейских угрозы не были реализованы, злоумышленников утихомирили», — говорится в сообщении.

Против злоумышлеников возбудили уголовные дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Им грозит до двух лет колонии.


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