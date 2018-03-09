Из-за браконьеров численность выхухолей в Рязанской области сократилась вдвое. Фото

Из-за браконьеров численность выхухолей в Рязанской области сократилась почти вдвое. Об этом сообщили на сайте
В сообщении отметили, что в 2018 году в основных местах обитания животных поголовье составило 3700-4000 особей. В 1999 году в этих же местах было насчитывалось 7000-7200 зверьков.
Основной причиной сокращения численности стал браконьерский сетевой лов рыбы. причина — браконьерский сетевой лов рыбы.
Также отмечается, что Рязанская область по-прежнему является основным «резерватом» русской выхухоли, несмотря на сокращение численности вида в последние годы. На территории региона обитает не менее 50% общего количества животных.
Фото сайта Окского заповедника