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16:41, 9 марта 2018 3 110
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Из-за браконьеров численность выхухолей в Рязанской области сократилась вдвое. Фото

Из-за браконьеров численность выхухолей в Рязанской области сократилась вдвое. Фото

Из-за браконьеров численность выхухолей в Рязанской области сократилась почти вдвое. Об этом сообщили на сайте Окского заповедника.

В сообщении отметили, что в 2018 году в основных местах обитания животных поголовье составило 3700-4000 особей. В 1999 году в этих же местах было насчитывалось 7000-7200 зверьков.

Основной причиной сокращения численности стал браконьерский сетевой лов рыбы. причина — браконьерский сетевой лов рыбы.

Также отмечается, что Рязанская область по-прежнему является основным «резерватом» русской выхухоли, несмотря на сокращение численности вида в последние годы. На территории региона обитает не менее 50% общего количества животных.

Фото сайта Окского заповедника


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