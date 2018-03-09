Цветы, солнце, женские улыбки. 8 марта в лентах Instagram рязанцев

Каждое 8 марта новостные ленты в Instagram наполняются снимками с букетами цветов и их счастливыми обладательницами. Мужчины тоже не отстают, радуя своих возлюбленных оригинальными поздравлениями.
Редакция RZN.info решила запечатлеть в памяти этот солнечный весенний день, сделав небольшую подборку фото из самой любимой соцсети миллионов женщин.
Фото на заставке из профиля
Всем привет!!! То, что вчера казалось неотвратимо надвигающейся страшной лавиной, от которой было непонятно куда бежать кому сдаваться, сегодня превратилось в очень радостное солнечно-улыбающееся весеннее праздничное утро, и это, как, впрочем, и вообще все самое лучшее в жизни, благодаря вам, таким красивым, веселым, счастливым, милым, все раньше нас видящим и лучше нас понимающим, но вида не показывающим девушкам!!! Сегодня ваш день!!! Будте счастливы и будте Нашими, а мы обещаем радовать вас не только по праздникам, хотя по праздникам особенно!!! Ура!!! P.S.-«Свои & Наши»- тот самый магазин пива со всего мира, в котором сегодня всем праздника и пива, а девушкам цветы) #svoi_rzn#svoi_nashi #магазинпивасовсегомира #тотсамый #👍#rzn #рязань #ленина19а #пивоестьвойнынебудет #ryazan_city #ryazan #нашилучшевсех #rzn_city #своинаши #svoi_nashi👍#никогданесдавайся #rzn_life #rzn_go #iloverzn #62 #svoi_nashi #чтобывсемвеселобыло #ТРАДИЦИЯТАКАЯ #ВместеВесело#НАШИ #ВсеНаши #своиинаши#l❤️Svoi🍻Nashi #женскийдень #праздник
Девочки, с праздником весны!!! С нашим днём, Вас! При записи до 11 марта на ПМ или микроблейдинг бровей ламинирование ресниц В ПОДАРОК! 🎁 #красивыеброви#микроблейдинг#татуаж#ручнойтатуажбровей#ручнойтатуаж#микроблейдингмосква#микроблейдингпушкино#брови#рязань#бровирязань#микроблейдингрязань#похудела#бровипушкино#микропигментирование#губы#красивыегубы#брови6d#бровинапыление#напыление##татуажрязань#микропигментирование#макияжмосква#красивоелицо#татуажмосква#татуажгуб#татуажбровей#татуажвек#татуажгубрязань#пудровыеброви #womаnsdау