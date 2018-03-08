Сергей Карабасов поздравил рязанок с 8 марта. Глава администрации города пожелал женщинам счастья и душевной гармонии.
«Женщина приносит в жизнь любого мужчины ощущение красоты и праздника. И 8 марта — великолепный повод порадовать вас, подарив ответное ощущение весеннего волшебства и вашей собственной неотразимости, —
Карабасов от лица всех рязанцев поблагодарил женщин за «душевную щедрость, заботу и обаяние».
«Мы — мужчины — восхищаемся вашим обаянием и чуткостью, преклоняемся перед терпением и мудростью, искренне благодарны вам за вашу заботу и преданность. И пусть мы не часто говорим вам об этом, не сомневайтесь, на самом деле — это действительно так, — подчеркнул он. — Сложно выразить словами, как мы дорожим тем, что вы рядом с нами, неустанно вдохновляете на новые свершения».