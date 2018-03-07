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14:10, 7 марта 2018 2 328
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В Рязани пустят дополнительные бесплатные автобусы до «М5 Молла» 1

В Рязани пустят дополнительные бесплатные автобусы до «М5 Молла»

В Рязани пустят дополнительные бесплатные автобусы до «М5 Молла». Об этом RZN.info сообщили в пресс-центре ТРЦ.

С четверга, 8 марта, автобусы перейдут на праздничный график работы. Изменения коснутся направлений «М5 Молл» — Недостоево и обратно, а также «М5 Молл» — улица Новаторов и обратно. По этим маршрутам автобусы будут ходить в два раза чаще.

Кроме того, во время праздников добавятся остановки бесплатных автобусов:

  • Недостоево — улица Сельских строителей — Больница — 3 квартал — Пирогово — «М5 Молл»;
  • улица Новаторов — 10 поликлиника — Таможня — улица Коломенская — «М5 Молл»;
  • Полетаевский рынок — улица Ленинского комсомола — улица Строителей — Октябрьский городок — Молочный комбинат — «М5 Молл»;
  • Театральная — Цирк — Дом Художника — Первомайская гостиница — «М5 Молл».

Расписание автобусов по направлениям «М5 Молл» — Полетаевский рынок и «М5 Молл» — площадь Театральная останется без изменения.


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