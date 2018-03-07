В Рязани пустят дополнительные бесплатные автобусы до «М5 Молла». Об этом RZN.info сообщили в пресс-центре ТРЦ.
С четверга, 8 марта, автобусы перейдут на праздничный график работы. Изменения коснутся направлений «М5 Молл» — Недостоево и обратно, а также «М5 Молл» — улица Новаторов и обратно. По этим маршрутам автобусы будут ходить в два раза чаще.
Кроме того, во время праздников добавятся остановки бесплатных автобусов:
- Недостоево — улица Сельских строителей — Больница — 3 квартал — Пирогово — «М5 Молл»;
- улица Новаторов — 10 поликлиника — Таможня — улица Коломенская — «М5 Молл»;
- Полетаевский рынок — улица Ленинского комсомола — улица Строителей — Октябрьский городок — Молочный комбинат — «М5 Молл»;
- Театральная — Цирк — Дом Художника — Первомайская гостиница — «М5 Молл».
Расписание автобусов по направлениям «М5 Молл» — Полетаевский рынок и «М5 Молл» — площадь Театральная останется без изменения.