В Рязани оштрафовали директора строительной организации за нарушения прав дольщиков. Об этом сообщили на
В ходе проверки установлено, что некоторые условия, включенные в договора участия в долевом строительстве 172-квартирного многоэтажного жилого дома по Касимовскому шоссе («Зиловская бровка»), противоречат нормам Федерального законодательства.
В отношении директора ООО «Строитель» за истекший период 2018 года возбуждено 15 административных дел по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ. Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере тысячи рублей по каждому постановлению.