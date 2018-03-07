У жителей рязанской села Никольское неделю нет воды. Об этом пишет издательство «
В сообщении отмечается, что воду включают «только на пару часов в сутки». Как словам местных жителей, причиной этого стала «прохудившаяся» водонапорная башня.
«Жители включают насос на скважине, чтобы хоть как-то набрать ее в тазы и ведра. До завтра, до следующего включения. И хотя большая часть воды в это время вытекает на улицу, часть ее как-то доходит до потребителей», — отметили в сообщении.
По информации главы Березниковского сельского поселения, без воды остались, по меньшей мере, 27 человек.
Специалисты сапожсковских коммунальных служб в ближайшую неделю установят в селе «частотник».