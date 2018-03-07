С начала года Рязаньэнерго взыскал с неплательщиков более семи миллионов рублей

В 2018 году специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» продолжили укреплять платежную дисциплину потребителей. За январь-февраль совместные усилия юристов, представителей службы безопасности и блока реализации услуг помогли предприятию взыскать с должников 7,5 млн рублей.
По данным на 1 марта, суммарная просроченная дебиторская задолженность крупных потребителей перед филиалом «Рязаньэнерго» за услуги по передаче электроэнергии составляет около 56,7 млн рублей. Среди неплательщиков, обязанных по решению суда погасить долги, ООО «Имтер» (773 629 рублей), ООО «Усадьба Велье» (80 120 рублей), ОАО «Бройлер Рязани» (649 230 рублей), Фонд «Центр поддержки предпринимательства — бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района» (350 тысяч рублей).
«По выявленным фактам бездоговорного потребления просроченная задолженность физических лиц перед филиалом составила 505 тыс рублей», — говорится в сообщении. Филиал «Рязаньэнерго» напомнил потребителям, что неуплаты «наносят ощутимый финансовый урон сетевой компании». «Это негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок и напрямую влияет на надежность электроснабжения потребителей. В связи с этим энергетики настоятельно рекомендуют всем потребителям погасить долги в кратчайшие сроки», — отметили в филиале.