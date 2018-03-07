Пропавшую два месяца назад жительницу Воронежской области нашли в Рязани. Об этом сообщает «
37-летняя женщина ушла из дома в селе Малая Верейка 3 января. Полицейские нашли ее 27 февраля.
О том, где именно была женщина, не говорится.
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Фото: Pixabay.com
Пропавшую два месяца назад жительницу Воронежской области нашли в Рязани. Об этом сообщает «
37-летняя женщина ушла из дома в селе Малая Верейка 3 января. Полицейские нашли ее 27 февраля.
О том, где именно была женщина, не говорится.
© RZN.info
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