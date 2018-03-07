Любимов подарил рязанкам розовые тюльпаны. Фото

В среду, 7 марта, губернатор Николай Любимов перед концертом в областной филармонии подарил рязанкам цветы. Второй год подряд он вручил женщинам и девушкам тюльпаны, но на этот раз розового цвета.
Глава региона поздравлял горожанок с наступающим праздником в зале филармонии. В ответ они его благодарили, а некоторые желали ему «творческих успехов».
«Этот праздник мужской на тридцать процентов», — отметила пенсионерка, которую поздравил губернатор.
После акции в самой филармонии начался концерт, посвященный Международному женскому дню.