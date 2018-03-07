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13:42, 7 марта 2018 2 710
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Любимов подарил рязанкам розовые тюльпаны. Фото

Любимов подарил рязанкам розовые тюльпаны. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 7 марта, губернатор Николай Любимов перед концертом в областной филармонии подарил рязанкам цветы. Второй год подряд он вручил женщинам и девушкам тюльпаны, но на этот раз розового цвета.

Глава региона поздравлял горожанок с наступающим праздником в зале филармонии. В ответ они его благодарили, а некоторые желали ему «творческих успехов».

«Этот праздник мужской на тридцать процентов», — отметила пенсионерка, которую поздравил губернатор.

После акции в самой филармонии начался концерт, посвященный Международному женскому дню.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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