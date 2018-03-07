Клепиковских полицейских наградят за поимку браконьеров

В Клепиковском районе поймали трех браконьеров. Об этом сообщили на
В полицию обратились егеря, которые сообщили, что в лесу рядом с селом Алексеево Рязанской области обнаружили следы незаконного отстрела лося. В ходе объезда лесного массива они заметили лужу крови, следы животного и двух снегоходов, которые терялись в полях.
Сотрудники полиции осмотрели следы и опросили местных жителей. Все «следы» вели к трем мужчинам.
Полицейские осмотрели дома предполагаемых злоумышленников и обнаружили части туши лося: голову, копыта и мясо животного. Кроме этого были изъяты и другие вещественные доказательства: оружие, веревки и снегоходы.
К незаконному отстрелу лося оказались причастны местные жители 53-х и 63-летние мужчины и 53-летний житель Москвы. Разрешения на отстрел животных в лесах Клепиковского района у них не было.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо арест на полгода.
Сотрудников полиции, которые участвовали в раскрытии этого преступления, представят к награде.