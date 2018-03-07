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8:10, 7 марта 2018 786
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К женскому празднику на строящемся доме в Кальном зажгли восьмерку

К женскому празднику на строящемся доме в Кальном зажгли восьмерку

К женскому празднику на строящемся доме на Муромском шоссе зажгли восьмерку. Фотографии опубликовали в группе «Рязань».

Ранее на этом же доме был огромный светящийся смайлик.


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К женскому празднику на строящемся доме в Кальном зажгли восьмерку
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4 дня назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

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