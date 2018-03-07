Губернатор рассказал, что подарит жене и дочерям на 8 марта

В среду, 7 марта, глава региона Николай Любимов в беседе со студентами РГУ имени Есенина рассказал о подарках на 8 марта.
«Раньше жене я мог подарить кухонные принадлежности, но теперь на кухне уже все есть. В этот раз я предложу ей подумать самой. Может, не оригинально, но она еще сама не придумала», — признался губернатор.
Он также подчеркнул, что обязательно подарит супруге цветы. «Дочерям я хочу купить то, что им нужно. Я выделю им определенную, незначительную сумму на подарок. Старшая хочет что-то из одежды, а младшая — фломастеры», — рассказал политик.