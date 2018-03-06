Забивший знакомого до смерти рязанец полтора года скрывался от следствия. Об этом
Следствие установило, что вечером 2 июля 2016 года мужчина встретил у одного из магазинов 35-летнего знакомого, который ранее избил его страшего брата. Обвиняемый решил отомстить обидчику и несколько раз ударил его.
«После того, как потерпевший упал, он стал жестоко избивать его руками и ногами, в том числе по голове. От полученных телесных повреждений последний через некоторое время скончался в больнице», — отметили в пресс-службе.
Мужчина скрывался от правоохранителей при помощи сервиса по поиску попутчиков. Найти его удалось в январе 2018 года.
В отношении 28-летнего рязанца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).