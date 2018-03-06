Ветерана УИС наградили медалью «За отличие в труде»

Ветерана УИС Виктора Тарасова наградили медалью «За отличие в труде». Недавно он отметил 80-летие, сообщила
«Тарасов всю жизнь посвятил оперативной работе в местах лишения свободы. Свой опыт он по сей день передает молодым сотрудникам, являясь активным членом ветеранской организации управления», — говорится в сообщении.
Кроме того, приветственные адреса и ценные подарки вручили Виктору Тарасову и Николаю Моргацкому, который воспитывал спортсменов ФСИН.
«Моргацкий начинал работу простым преподавателем школы МВД. Ушел на пенсию с должности начальника кафедры боевой и физической подготовки в звании полковника внутренней службы Академии ФСИН России. Он продолжает активную работу в совете ветеранов при управлении», — рассказали в пресс-службе.
Фото пресс-службы регионального управления ФСИН