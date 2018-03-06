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16:36, 6 марта 2018 1 276

В Рыбном появится 90 новых мест в детсадах

В Рыбном появится 90 новых мест в детсадах

В Рыбном появится 90 новых мест в детсадах. Об этом сообщила министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина на приеме у депутата Госдумы и члена фракции «Единая Россия» Андрея Макарова.

К депутату обратилась жительница райцентра с просьбой посодействовать в появлении дополнительных мест в рыбновских дошкольных учреждениях. По ее словам, в городе не хватает мест для детей от двух месяцев до трех лет.

Как пояснила Щетинкина, Рязанская область поучаствует в федеральном проекте по строительству яслей. Региону выделят 305 млн рублей. Часть из них потратят на две пристройки к детсадам в Рыбном. «За счет этого потребность в местах в рыбновских детсадах закроется полностью», — отметила министр.

Кроме того, в планах у региона выкуп детского сада на 150 мест у РЖД. Однако Макаров предложил Щетинкиной обсудить с компанией возможность передачи учреждения в собственность области на безвозмездной основе. «Этим вопросом нужно заняться, ведь дети работников железной дороги не перестанут ходить в этот детсад», — подчеркнул депутат.

Также к нему обратилась многодетная мать Лилия Лазарева за помощью в выделении летней путевки в санаторий на морское побережье. Макаров пообещал помочь в проблемах и лично проконтролировать их выполнение.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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