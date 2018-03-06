В Рыбном появится 90 новых мест в детсадах. Об этом сообщила министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина на приеме у депутата Госдумы и члена фракции «Единая Россия» Андрея Макарова.
К депутату обратилась жительница райцентра с просьбой посодействовать в появлении дополнительных мест в рыбновских дошкольных учреждениях. По ее словам, в городе не хватает мест для детей от двух месяцев до трех лет.
Как пояснила Щетинкина, Рязанская область поучаствует в федеральном
Кроме того, в планах у региона выкуп детского сада на 150 мест у РЖД. Однако Макаров предложил Щетинкиной обсудить с компанией возможность передачи учреждения в собственность области на безвозмездной основе. «Этим вопросом нужно заняться, ведь дети работников железной дороги не перестанут ходить в этот детсад», — подчеркнул депутат.
Также к нему обратилась многодетная мать Лилия Лазарева за помощью в выделении летней путевки в санаторий на морское побережье. Макаров пообещал помочь в проблемах и лично проконтролировать их выполнение.