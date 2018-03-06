В рязанском монастыре собирают гуманитарную помощь для прихожан в Сирии

В Свято-Троицком монастыре Рязани начался сбор гуманитарного груза для прихожан монастыря святой Феклы в сирийском городе Маалюля. Этот город и обитель входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила
В 2013 году Маалюлю захватывали боевики. В монастыре святой Феклы устроили погром, в заложники захватили 13 монахинь и три послушницы, которые позже обменяли на родственников боевиков.
«Здания обители по большей части целы, но разграблены и осквернены. Сам Маалюля до сих пор остается полупустым — жители боятся возвращаться полуразрушенный город», — говорится в сообщении.
Для формирования гуманитарного груза необходимы:
- кондитерские изделия (конфеты, печенья, шоколад, сухари, сушки, мармелад (в запечатанных изготовителем упаковках);
- сгущенное молоко в металлической таре, детское питание (для младенцев);
- игрушки и развивающие игры, конструкторы;
- средства гигиены и ухода за детьми (подгузники, детский крем, мыло, бутылочки, салфетки);
- одеяла;
- одежда для самых маленьких;
- канцтовары.
Пожертвования принимаются в Свято-Троицком мужском монастыре до 1 апреля. Их можно передавать завхозу монастыря Татьяне Недорезовой (телефон для связи:
Груз отправят в Сирию перед Пасхой.