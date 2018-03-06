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9:51, 6 марта 2018 380
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В рязанском монастыре собирают гуманитарную помощь для прихожан в Сирии

В рязанском монастыре собирают гуманитарную помощь для прихожан в Сирии

В Свято-Троицком монастыре Рязани начался сбор гуманитарного груза для прихожан монастыря святой Феклы в сирийском городе Маалюля. Этот город и обитель входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

В 2013 году Маалюлю захватывали боевики. В монастыре святой Феклы устроили погром, в заложники захватили 13 монахинь и три послушницы, которые позже обменяли на родственников боевиков.

«Здания обители по большей части целы, но разграблены и осквернены. Сам Маалюля до сих пор остается полупустым — жители боятся возвращаться полуразрушенный город», — говорится в сообщении.

Для формирования гуманитарного груза необходимы:

  • кондитерские изделия (конфеты, печенья, шоколад, сухари, сушки, мармелад (в запечатанных изготовителем упаковках);
  • сгущенное молоко в металлической таре, детское питание (для младенцев);
  • игрушки и развивающие игры, конструкторы;
  • средства гигиены и ухода за детьми (подгузники, детский крем, мыло, бутылочки, салфетки);
  • одеяла;
  • одежда для самых маленьких;
  • канцтовары.

Пожертвования принимаются в Свято-Троицком мужском монастыре до 1 апреля. Их можно передавать завхозу монастыря Татьяне Недорезовой (телефон для связи: +7 (910) 507-16-87) или в Сергиевский храм монастыря за свечной ящик (при входе с левой стороны) с 7:30 до 19:30.

Груз отправят в Сирию перед Пасхой.


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