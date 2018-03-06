В Рязани осудили обманывавших пенсионеров цыганок

В Рязани осудили цыганок, которые обманывали пенсионеров под видом газовщиц. Об этом сообщил
Выяснилось, что две жительницы Дягилева зашли в дом к 79-летнему пенсионеру. Одна из женщин отвлекала мужчину разговорами о газовом оборудовании на кухне, другая в это время искала в жилой комнате деньги. Под матрацем злоумышленница нашла 107 тысяч рублей.
В тот же день пенсионер заметил, что деньги пропали и сообщил в полицию. Через некоторое время мошенниц
В отношении злоумышленниц
Мошенницам назначили по году восьми месяцам и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года каждой. Приговор вступил в законную силу.