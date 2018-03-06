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10:04, 6 марта 2018 533
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В Рязани осудили обманывавших пенсионеров цыганок

В Рязани осудили обманывавших пенсионеров цыганок

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани осудили цыганок, которые обманывали пенсионеров под видом газовщиц. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Выяснилось, что две жительницы Дягилева зашли в дом к 79-летнему пенсионеру. Одна из женщин отвлекала мужчину разговорами о газовом оборудовании на кухне, другая в это время искала в жилой комнате деньги. Под матрацем злоумышленница нашла 107 тысяч рублей.

В тот же день пенсионер заметил, что деньги пропали и сообщил в полицию. Через некоторое время мошенниц задержали.

В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). В суде женщины признали вину в полном объеме и вернули похищенные деньги. Суд признал эти обстоятельства смягчающими, а также учел беременность одной подсудимой.

Мошенницам назначили по году восьми месяцам и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года каждой. Приговор вступил в законную силу.


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