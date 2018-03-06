В Минздраве рассказали о нехватке денег на закупку лекарств для льготников. Замминистра Наталья Хорова отметила, что дефицит возникает в регионах, жители которых воспользовались возможностью монетизации льготы, передает «
Хорова напомнила, что в 2004 году приняли поправки, которые позволили льготникам отказаться от лекарств в пользу денежной компенсации. По ее словам, сложности наблюдаются в Орловской области и Чечне: там доля льготников, сохранивших право на лекарственное обеспечение, составляет 5,6% и 7,1% соответственно.
«Менее 15% граждан, сохраняющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, в республиках Дагестан, Мордовия, Марий Эл, в Белгородской области, Воронежской, Липецкой, Костромской и Нижегородской области. Это говорит о том, что там создаются риски и проблемы со своевременным лекарственным обеспечением», — сказала замминистра.
Она уточнила, что меньше всего таких проблем в регионах, где число льготников, не отказавшихся от лекарств, превышает 40%.
Решением проблемы сейчас занимаются Минздрав совместно с Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, ФАС и Ростехом.