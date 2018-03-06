Рязанский приборный завод провел благотворительную акцию в школе-интернате

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) организовали благотворительную акцию «Цена улыбки» для воспитанников Мосоловской школы-интерната, которая находится в Шиловском районе Рязанской области.
Представители Молодежного центра завода посетили школу, в которой обучаются дети с проблемами устной и письменной речи из 19 районов области и Рязани. Они передали воспитанникам интерната наборы для творчества, канцелярские принадлежности, одежду, средства гигиены, игрушки и спортивный инвентарь, собранные работниками предприятия.
Еще одним подарком стал спортивный праздник, который подготовили и провели заводчане. В «Веселых стартах» участвовали все воспитанники школы. По итогам спортивных игр каждая команда получила диплом, а каждый ребенок — сладкий приз.
«Приятно получать подарки, но еще приятнее их дарить, особенно малышам, — поделилась впечатлениями участница акции Ирина Пивоварова. — Нужно было видеть глаза детей, когда мы принесли им вещи, игрушки, канцтовары, которые собрали сотрудники завода! Как же они радовались! И этих эмоций хватило на нас всех».
Акцию «Цена улыбки» провели уже в пятый раз по инициативе Молодежного центра АО «ГРПЗ».