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16:23, 6 марта 2018 1 799
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Рязанка поскользнулась в маршрутке и сломала руку 1

Рязанка поскользнулась в маршрутке и сломала руку

В Рязани 56-летняя женщина сломала руку, поскользнувшись в маршрутке. Об этом RZN.info рассказала дочь пострадавшей.

По ее словам, инцидент произошел в воскресенье, 4 марта в маршрутке №82 около 9:10. Женщина села в маршрутку на остановке «улица Бронная». На следующей остановке она встала, чтобы сесть поближе к выходу. В это время машина поехала и рязанка поскользнулась на льду, который намерз на полу маршрутки. Женщина упала на колени, ухватившись за кресло, подняться ей помогли пассажиры.

Позже рязанка почуствовала боль в руке, которая не прекращалась. Пострадавшая отправилась в травмпункт, где ей диагностировали перелом руки.

«Маршрутчиков по нашему звонку опросили, они сказали, что ни у кого не было происшествий. Сегодня к юристу ходили, а он сказал, что нужно было в ГАИ все фиксировать и чтоб в выписке с больницы было зафиксировано, что травма в маршрутке получена. Выписку нам сегодня не дали. Сказали, придете 15-го на прием и все выдадим. В общем мама уже руки опустила, никого не винит. Говорит сама виновата, нужно было маршрутчику сразу озвучить», — отметила дочь пострадавшей.

Девушка попросила написать ей «ВКонтакте» всех, кто стал свидетелем происшествия.


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