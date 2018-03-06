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18:41, 6 марта 2018 1 493
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На улице Лермонтова машина ППС попала в аварию 1

На улице Лермонтова машина ППС попала в аварию

Во вторник, 6 марта, на улице Лермонтова машина ППС попала в аварию. Фотографии опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Официальной информации о ДТП пока нет.


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