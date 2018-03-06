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8:45, 6 марта 2018 1 422
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На одной из рязанских улиц отключат свет из-за ремонта трассы

На одной из рязанских улиц отключат свет из-за ремонта трассы

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 6 марта, на улице Роща в Рязани отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Электричества не будет с 10:00 до 17:00. Отключение связано с реконструкцией окружной дороги трассы М-5.


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