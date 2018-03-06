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11:17, 6 марта 2018 1 030
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Минобрнауки обновит перечень опорных региональных вузов России

Минобрнауки обновит перечень опорных региональных вузов России

Минобрнауки обновит перечень опорных региональных вузов России. Одни учебные заведения этот список покинут, другие смогут получить новый статус, передает ТАСС.

Осенью 2018 года ведомство проведет конкурс, по результатам которого пересмотрят перечень опорных учебных заведений.

«У нас будет обновление за счет тех вузов, которые не справились с задачей. Такие у нас есть, и, очевидно, что их достаточное количество», — сказала министр образования и науки России Ольга Васильева.

Проект запустили в 2015 году. Тогда объявили конкурс на лучшие программы развития среди вузов в регионах, по итогам победителями стали 11 учебных заведений. В 2017 году в проект отобрали еще 22 вуза.

На данный момент рязанских вузов в этом перечне нет.


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