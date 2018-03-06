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8:32, 6 марта 2018 2 761
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Мэрия утвердила проект будущего микрорайона в пойме рек вдоль Московского шоссе 1

Мэрия утвердила проект будущего микрорайона в пойме рек вдоль Московского шоссе

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Мэрия утвердила проект будущего микрорайона в пойме рек вдоль Московского шоссе. Постановление официально опубликовали во вторник, 6 марта.

На участке в 80 гектаров в границах Московского шоссе, проектируемой улицы Брестской и реки Трубеж собираются построить 16 многоэтажек и поселить около 19 тысяч человек.

Кроме того, планируется возведение четырех детсадов на 350 мест, школьного комплекса на 3 400 человек, поликлиники, многоуровневых парковок под 5 200 машин и парка с набережной.

Отметим, что на слушаниях рязанцы поддержали проект.


© RZN.info

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