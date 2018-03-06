Мэрия утвердила проект будущего микрорайона в пойме рек вдоль Московского шоссе. Постановление официально опубликовали во вторник, 6 марта.
На участке в 80 гектаров в границах Московского шоссе, проектируемой улицы Брестской и реки Трубеж собираются построить 16 многоэтажек и поселить около 19 тысяч человек.
Кроме того, планируется возведение четырех детсадов на 350 мест, школьного комплекса на 3 400 человек, поликлиники, многоуровневых парковок под 5 200 машин и парка с набережной.
Отметим, что на слушаниях рязанцы