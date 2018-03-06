Николай Любимов поручил отремонтировать компьютерный класс для скопинских пенсионеров. Об этом во вторник, 6 марта,
Губернатор рассказал, что скопинцы обратились к нему через соцсети.
«Мы поддержали просьбу волонтеров о выделении помещения для организации обучения пожилых людей компьютерной грамотности. Оно было предоставлено, но оказалось, что помещение находится в неудовлетворительном состоянии», — отметил Любимов.
Он дал задание руководителям Скопинского района отремонтировать или предоставить для занятий новое помещение.