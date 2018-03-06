Каждую неделю рязанцам будут напоминать об истории региона. Об этом во вторник, 6 марта, заявил Николай Любимов,
14 марта жители региона отметят 240-летие Рязанской губернии. В этот день в области запустят информационно-просветительский проект «Губернский календарь».
«Каждую неделю до конца 2018 года мы будем вспоминать о вехах развития нашего региона: от образования губернии до сегодняшнего дня», — сказал Любимов.
В школах 14 марта проведут тематические уроки «Рязанская губерния в истории России». Перед учениками выступят члены регионального правительства, сотрудники муниципалитетов.
Отмечается, что в течение года будут организовывать культурные, спортивные, научно-образовательные проекты.
«Они должны проводиться не для „галочки“, быть по-настоящему интересными для людей», — уточнил Николай Любимов.
Напомним, к 240-летию Рязанской губернии