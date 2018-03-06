К 8 марта. Рязанский театр драмы покажет зрителям «Чисто женскую логику»

Во вторник, 6 марта, на сцене Рязанского театра драмы журналистам показали предпремьеру ироничной комедии «Чисто женская логика» по пьесе «Тайны дома Рейвенскрофт» современного американского драматурга Дона Нигро. Его режиссером выступил Максим Ларин, известный рязанцам по спектаклям «Прошлым летом…», «Дракон», «Право на лево», «Волшебник Изумрудного города», «Солярис».
Действие ироничного детектива разворачивается в 19 веке в графстве близ Лондона. В уединенной усадьбе, где живут пять женщин, произошло убийство или несчастный случай. Посторонних в особняке не было. Разобраться в произошедшем необходимо инспектору столичной полиции Раффингу.
По мнению режиссера, все герои спектакля — умелые и тонкие «скрытники», которые, если не врут, то постоянно что-то недоговаривают. В постановке активно применяют кукольную пластику. По ходу действия актеры много и усердно жестикулируют.
В спектакле играют артисты Анна Демочкина, Наталья Моргуненко, Валерий Рыжков, Полина Бабаева, Мария Конониренко, Марианна Гордеева, а также Роман Пастухов и Никита Левин.
Премьера спектакля запланирована на среду, 7 марта.