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8:09, 5 марта 2018 1 132
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Забытый ребенок и пожар в высотке. Обзор новостей за выходные, 3-4 марта

Забытый ребенок и пожар в высотке. Обзор новостей за выходные, 3-4 марта

Подошли к концу первые выходные марта. Пора вспомнить, что произошло в Рязани в этот уикенд.

Утро субботы, 3 марта, началось с новостей о том, что в Рязани разыскивают родителей потерявшейся девочки. Через некоторое время их нашли. Как казалось, отец девочки был пьян и ничего не помнил.

«Автоновости». В ночь на субботу во дворе на Бирюзова прокололи колеса шести машин и облили их краской.

На кругу у Мясокомбината пьяный водитель на «Лексусе» въехал в забор. На трассе под Рязанью фура улетела в кювет. В Горроще столкнулись две иномарки. В этом же районе сбили светофор.

Кроме того, на дороге под Рязанью заметили детенышей кабанов.

Не обошлось без происшествий и в воскресенье, 4 марта. В Песочне загорелась квартира в высотке. Через некоторое время появилось видео четырнадцатиэтажки на улице Большой. В МЧС рассказали, что возгорание было на десятом этаже. Пожарные спасли мужчину. К медикам за помощью обращались четверо человек.

В выходные в городе выступил автор главного хита 2017 года, а рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» показали в эфире федерального канала. Сгоревший поселок Рязанской области попал в топ-10 «самых жутких» городов-призраков в России.

В этот уикенд в новом кафе в Рязани заметили тараканов. В заведении прокомментировали ситуацию.


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