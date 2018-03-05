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13:06, 5 марта 2018 611
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За прошлую неделю в Рязанской области потушили 31 пожар

За прошлую неделю в Рязанской области потушили 31 пожар

Фото: Pixabay.com

За прошедшую неделю в Рязанской области ликвидировали 31 пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате пожаров огонь повредил 30 зданий. Во время происшествий спасли трех человек. Так, 26 февраля, на улице Казинка в поселке Сараи спасли хозяйку дома 1936 года рождения. В этот же день в Ермиши спасли двух людей в жилом доме на 1-ом Московском переулке. При пожаре пострадал хозяин дома 1956 года рождения, который получил ожоги 2-3 степени.

27 февраля при пожаре в жилом доме на улице 2-я Полевая в деревне Хрущево Старожиловского района погибла женщина 1951 года рождения, эвакуировали шесть человек.

1 марта на пожаре в жилом доме на улице Веникова в селе Павелец Скопинского района погиб мужчина 1958 года рождения.

В воскресенье, 4 марта, в результате пожара в квартире на улице Малышева в Сасове госпитализировали хозяйку квартиры 1930 года рождения. Женщина отравилась продуктами горения.

В этот же день во время пожара в квартире на улице Большая в Рязани эвакуировали пять человек, среди которых было трое детей. Из-за пожара в высотке к медикам обращались четверо рязанцев.


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