За прошлую неделю в Рязанской области потушили 31 пожар

За прошедшую неделю в Рязанской области ликвидировали 31 пожар. Об этом сообщила
В результате пожаров огонь повредил 30 зданий. Во время происшествий спасли трех человек. Так, 26 февраля, на улице Казинка в поселке Сараи спасли хозяйку дома 1936 года рождения. В этот же день в Ермиши спасли двух людей в жилом доме на 1-ом Московском переулке. При пожаре пострадал хозяин дома 1956 года рождения, который получил ожоги 2-3 степени.
27 февраля при пожаре в жилом доме на улице 2-я Полевая в деревне Хрущево Старожиловского района
1 марта на пожаре в жилом доме на улице Веникова в селе Павелец Скопинского района погиб мужчина 1958 года рождения.
В воскресенье, 4 марта, в результате пожара в квартире на улице Малышева в Сасове
В этот же день во время пожара в квартире на улице Большая в Рязани эвакуировали пять человек, среди которых было трое детей. Из-за пожара в высотке к медикам