За год рязанские приставы пополнили региональный бюджет на 336 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель регионального управления федеральной службы судебных приставов Ольга Божимова на итоговой коллегии в понедельник, 5 марта.
На встрече подвели итоги областного управления ФССП за 2017 год. Из доклада начальницы рязанских приставов стало известно о работе структурных подразделений ведомства по взысканию задолженностей по выплате зарплат, алиментов и коммунальных платежей с жителей региона и индивидуальных предпринимателей.
На встрече присутствовал губернатор Николай Любимов. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество приставов и областного правительства. Губернатор вручил нагрудный знак «За усердие» отличившимся сотрудникам регионального ФССП. Также он поздравил всех представительниц женского пола с наступающим Международным женским днем.
Помимо главы региона на мероприятии выступили и. о горадминистрации Сергей Карабасов, председатель регионального Арбитражного суда Лариса Митяева, первый зампрокурора области Юрий Монахов, врио начальника управления МВД по Рязанской области Сергей Лебедев и глава регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов. Они также поздравили и наградили присутствующих.