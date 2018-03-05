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17:07, 5 марта 2018 925
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За год рязанские приставы пополнили региональный бюджет на 336 миллионов рублей

За год рязанские приставы пополнили региональный бюджет на 336 миллионов рублей

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

За год рязанские приставы пополнили региональный бюджет на 336 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель регионального управления федеральной службы судебных приставов Ольга Божимова на итоговой коллегии в понедельник, 5 марта.

На встрече подвели итоги областного управления ФССП за 2017 год. Из доклада начальницы рязанских приставов стало известно о работе структурных подразделений ведомства по взысканию задолженностей по выплате зарплат, алиментов и коммунальных платежей с жителей региона и индивидуальных предпринимателей.

На встрече присутствовал губернатор Николай Любимов. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество приставов и областного правительства. Губернатор вручил нагрудный знак «За усердие» отличившимся сотрудникам регионального ФССП. Также он поздравил всех представительниц женского пола с наступающим Международным женским днем.

Помимо главы региона на мероприятии выступили и. о горадминистрации Сергей Карабасов, председатель регионального Арбитражного суда Лариса Митяева, первый зампрокурора области Юрий Монахов, врио начальника управления МВД по Рязанской области Сергей Лебедев и глава регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов. Они также поздравили и наградили присутствующих.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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