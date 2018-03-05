В Рязани прошел очередной этап конкурса по точным наукам «Серебрум»

В воскресенье, 4 марта, в Рязани прошел очередной очный этап конкурса по точным наукам «
Участниками конкурса стали 500 учащихся старших классов школ Рязани и области. Во время игры участники отвечали на вопросы о законах движения планет Солнечной системы, выполняли различные опыты и задания. Команда-победитель получила сертификат на посещение лазертаг-арены «
Как рассказали организаторы, в 2018 году «Серебрум» получил поддержку
Трехдневный финал конкурса состоится 17 марта на базе лагеря «Звездный», где встретятся лучшие по рейтингу школьники. Они получат ценные призы от компании «