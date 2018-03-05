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17:34, 5 марта 2018 978

В Рязани прошел очередной этап конкурса по точным наукам «Серебрум»

В Рязани прошел очередной этап конкурса по точным наукам «Серебрум»

В воскресенье, 4 марта, в Рязани прошел очередной очный этап конкурса по точным наукам «Серебрум». Он стартовал на базе Современного технического университета.

Участниками конкурса стали 500 учащихся старших классов школ Рязани и области. Во время игры участники отвечали на вопросы о законах движения планет Солнечной системы, выполняли различные опыты и задания. Команда-победитель получила сертификат на посещение лазертаг-арены «Портал-62».

Как рассказали организаторы, в 2018 году «Серебрум» получил поддержку фонда президентских грантов, что помогло привлечь рекордное количество участников.

Трехдневный финал конкурса состоится 17 марта на базе лагеря «Звездный», где встретятся лучшие по рейтингу школьники. Они получат ценные призы от компании «Элекс».


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