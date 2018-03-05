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11:35, 5 марта 2018 3 862
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В России расширят сеть центров освидетельствования пьяных водителей

В России расширят сеть центров освидетельствования пьяных водителей

Минздраву рекомендовали расширить сеть организаций, которые могут давать заключения о том, пьян водитель или нет. Как отмечают эксперты, в регионах таких центров должно быть вдвое больше, пишут «Известия».

Чтобы проводить освидетельствование водителей на алкогольное, наркотическое или другое токсическое опьянение, у медучреждений должна быть специальная лицензия.

По данным Росздравнадзора на конец прошлого года, они есть у 3,9 тыс организаций и их структурных подразделений.

Как отмечают эксперты, сеть таких центров необходимо расширить как минимум вдвое.

«В нашей стране не исключены случаи, когда человека могут ошибочно обвинить в состоянии алкогольного опьянения. Например, из-за некорректных показаний алкотестера», — рассказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

В Минздраве изданию подтвердили, что работа по этому направлению уже ведется.

Напомним, за вождение в нетрезвом виде, согласно статье 12.8 КоАП РФ, водителю грозит штраф 30 тыс рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.


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