В России расширят сеть центров освидетельствования пьяных водителей

Минздраву рекомендовали расширить сеть организаций, которые могут давать заключения о том, пьян водитель или нет. Как отмечают эксперты, в регионах таких центров должно быть вдвое больше, пишут «
Чтобы проводить освидетельствование водителей на алкогольное, наркотическое или другое токсическое опьянение, у медучреждений должна быть специальная лицензия.
По данным Росздравнадзора на конец прошлого года, они есть у 3,9 тыс организаций и их структурных подразделений.
Как отмечают эксперты, сеть таких центров необходимо расширить как минимум вдвое.
«В нашей стране не исключены случаи, когда человека могут ошибочно обвинить в состоянии алкогольного опьянения. Например, из-за некорректных показаний алкотестера», — рассказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
В Минздраве изданию подтвердили, что работа по этому направлению уже ведется.
Напомним, за вождение в нетрезвом виде, согласно статье 12.8 КоАП РФ, водителю грозит штраф 30 тыс рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.