В РНПК отобрали лучших участников фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернем обществе НК «Роснефть», прошел отборочный тур ежегодного корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды».
Участниками этого этапа стали более 60 сотрудников компании и их детей. Они представили номера в трех возрастных категориях и восьми номинациях:
- «вокал эстрадный»;
- «вокал народный»;
- «хореография (эстрадный танец)»;
- «хореография (народный танец)»;
- «инструментальный жанр»;
- «эстрадно-цирковой и оригинальный жанр»;
- «отражение (фото)»;
- «отражение (рисунок)».
Победители отборочного тура перешли в зональный этап конкурса, который состоится в апреле в Самаре. Финал фестиваля пройдет осенью в Москве.
«Замечательный праздник подарили нам в очередной раз участники конкурса, — отметил гендиректор АО „РНПК“ Владимир Абрамов. — Я не перестаю удивляться, как много активных и талантливых людей у нас работает, сколько у нас юных дарований. Смотришь на сцену, видишь своих коллег с иной стороны, и это очень радует».