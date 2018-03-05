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15:41, 5 марта 2018 1 148

В РНПК отобрали лучших участников фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

В РНПК отобрали лучших участников фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернем обществе НК «Роснефть», прошел отборочный тур ежегодного корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды».

Участниками этого этапа стали более 60 сотрудников компании и их детей. Они представили номера в трех возрастных категориях и восьми номинациях:

  • «вокал эстрадный»;
  • «вокал народный»;
  • «хореография (эстрадный танец)»;
  • «хореография (народный танец)»;
  • «инструментальный жанр»;
  • «эстрадно-цирковой и оригинальный жанр»;
  • «отражение (фото)»;
  • «отражение (рисунок)».

Победители отборочного тура перешли в зональный этап конкурса, который состоится в апреле в Самаре. Финал фестиваля пройдет осенью в Москве.

«Замечательный праздник подарили нам в очередной раз участники конкурса, — отметил гендиректор АО „РНПК“ Владимир Абрамов. — Я не перестаю удивляться, как много активных и талантливых людей у нас работает, сколько у нас юных дарований. Смотришь на сцену, видишь своих коллег с иной стороны, и это очень радует».


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