В праздники в Рязани изменится график работы киосков по продаже проездных билетов.
В среду и четверг, 7 и 8 марта, они будут закрыты на «санитарные дни», а 9 марта начнут свою работу с 10:00. Эти пункты продажи расположены по следующим адресам:
- Московское шоссе, дом №6 (киоск в павильоне рядом с подземным переходом);
- улица Полетаева, дом №34 (киоск на остановке);
- улица Грибоедова, дом №50-а (киоск);
- улица Новоселов, дом №33-г (киоск на остановке);
- Касимовское шоссе, дом №30 корпус 3 (киоск на остановке);
- улица Октябрьская, дом №64 (киоск на остановке);
- улица Интернациональная, дом №3-а корпус 1 (киоск на остановке);
- улица Маяковского, дом №72 (киоск на остановке).
Также во вторник, 6 марта, будут работать киоски, которые обычно обслуживают рязанцев только с 23 по 5 число. Эти пункты продажи находятся по адресам:
- улица Новая, дом №63 (киоск на остановке);
- улица Советской армии, дом №9 (киоск на остановке);
- улица Интернациональная, дом №16 (киоск на остановке).
С 10 марта график работы всех киосков по продаже проездных билетов будет прежним: с 8:00 до 18:00 с техническими перерывами с 12:30 до 13:15, и с 15:00 до 15:15.