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8:38, 5 марта 2018 851
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В Лос-Анджелесе прошла юбилейная церемония «Оскара»

В Лос-Анджелесе прошла юбилейная церемония «Оскара»

В Лос-Анджелесе прошла 90-я юбилейная церемония вручения кинонаграды «Оскар». Ведущим стал комик Джимми Киммел, прямую трансляцию российские зрители могли наблюдать на сайте «Кинопоиск».

Лучшим фильмом стала картина «Форма воды». Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо («Форма воды»).

Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдормэнд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В номинации «Лучший актер» победил Гэри Олдмен за роль в фильме «Темные времена».

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни за фильм «Тоня против всех». Приз в номинации «Лучший актер второго плана» взял Сэм Рокуэлл за участие в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Премия за лучший адаптированный сценарий досталась Джеймсу Айвори («Зови меня своим именем»), за оригинальный — Джордану Пилу («Прочь»).

«Оскар» за лучший документальный фильм получил американский проект «Икар», посвященный допинговому скандалу в России.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» «Оскар» достался ленте «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили). В этой категории на премию была номинирована российская картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.


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