В Лос-Анджелесе прошла юбилейная церемония «Оскара»

В Лос-Анджелесе прошла 90-я юбилейная церемония вручения кинонаграды «Оскар». Ведущим стал комик Джимми Киммел, прямую трансляцию российские зрители могли наблюдать на сайте «
Лучшим фильмом стала картина «Форма воды». Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо («Форма воды»).
Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдормэнд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В номинации «Лучший актер» победил Гэри Олдмен за роль в фильме «Темные времена».
Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни за фильм «Тоня против всех». Приз в номинации «Лучший актер второго плана» взял Сэм Рокуэлл за участие в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Премия за лучший адаптированный сценарий досталась Джеймсу Айвори («Зови меня своим именем»), за оригинальный — Джордану Пилу («Прочь»).
«Оскар» за лучший документальный фильм получил американский проект «Икар», посвященный допинговому скандалу в России.
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» «Оскар» достался ленте «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили). В этой категории на премию была