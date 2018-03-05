У рязанца изъяли четыре тонны поддельного алкоголя. Видео

У рязанца изъяли четыре тонны поддельного алкоголя, который мужчина продавал в своем гараже. Об этом сообщила
Полиции стало известно, что на окраине города в гараже продают поддельный алкоголь. Выяснилось, что к незаконной торговле причастен 39-летний хозяин помещения. Всего оперативники изъяли 3,9 тысячи литров спиртного.
На бутылках с алкоголем были наклеены специальные марки с признаками подделки.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Ему грозит лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей. До суда его отпустили под подпиской о невыезде.