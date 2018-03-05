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17:10, 5 марта 2018 1 126
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У пресс-секретаря рязанского губернатора появится свой отдел в правительстве

У пресс-секретаря рязанского губернатора появится свой отдел в правительстве

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

У пресс-секретаря рязанского губернатора Дениса Арапова появится свой отдел. Проект постановления об изменениях в аппарате областного правительства разместили на сайте органа власти.

Согласно документу, пресс-секретарю губернатора области будет подчиняться новый отдел «по работе с сетевыми средствами массовой информации». Как пояснил RZN.info Денис Арапов, его появление «назрело давно» для «обратной связи с рязанцами» и для «трансляции правдивой информации в соцсетях».

Также он добавил, что создание отдела не подразумевает набор новых сотрудников. Туда переведут некоторых работников из недавно сформированного министерства по делам территорий и информационной политике.

Напомним, осенью у губернатора Николая Любимова появился пресс-секретарь, которым стал Денис Арапов.


© RZN.info

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