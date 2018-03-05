У пресс-секретаря рязанского губернатора появится свой отдел в правительстве

У пресс-секретаря рязанского губернатора Дениса Арапова появится свой отдел. Проект постановления об изменениях в аппарате областного правительства разместили на
Согласно документу, пресс-секретарю губернатора области будет подчиняться новый отдел «по работе с сетевыми средствами массовой информации». Как пояснил RZN.info Денис Арапов, его появление «назрело давно» для «обратной связи с рязанцами» и для «трансляции правдивой информации в соцсетях».
Также он добавил, что создание отдела не подразумевает набор новых сотрудников. Туда переведут некоторых работников из недавно сформированного министерства по делам территорий и информационной политике.
Напомним, осенью у губернатора Николая Любимова