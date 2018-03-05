Рязанский кремль останется открытым для туристов после передачи РПЦ

Рязанский кремль останется открытым для туристов после передачи Русской православной церкви (РПЦ). Об этом Николай Любимов сообщил в интервью
«Мы об этом говорили с владыкой Марком. Он подтвердил, что никаких ограничений, никакого закрытия территории Рязанского кремля [после передачи РПЦ] не будет, это точно. Таким образом, это не повлияет на туристический поток», — сказал губернатор.
В 2018 году в соответствии с законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» помещения на территории Рязанского кремля должны быть переданы РПЦ.
Музей, строящийся рядом с кремлем, планируют открыть в конце года, туда переедет экспозиция. Новый комплекс площадью 19,9 тысяч квадратных метров будет почти в четыре раза больше занимаемой музеем сейчас.
РПЦ уже передали Успенский, Архангельский, Христорождественский, Преображенский соборы, Богоявленский храм, монастырскую стену с башнями и треть Архиерейского дома.