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18:27, 5 марта 2018 1 159
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Рязанский кремль останется открытым для туристов после передачи РПЦ

Рязанский кремль останется открытым для туристов после передачи РПЦ

Рязанский кремль останется открытым для туристов после передачи Русской православной церкви (РПЦ). Об этом Николай Любимов сообщил в интервью ТАСС на форуме «Цифровая трансформация региона» в понедельник, 5 марта.

«Мы об этом говорили с владыкой Марком. Он подтвердил, что никаких ограничений, никакого закрытия территории Рязанского кремля [после передачи РПЦ] не будет, это точно. Таким образом, это не повлияет на туристический поток», — сказал губернатор.

В 2018 году в соответствии с законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» помещения на территории Рязанского кремля должны быть переданы РПЦ.

Музей, строящийся рядом с кремлем, планируют открыть в конце года, туда переедет экспозиция. Новый комплекс площадью 19,9 тысяч квадратных метров будет почти в четыре раза больше занимаемой музеем сейчас.

РПЦ уже передали Успенский, Архангельский, Христорождественский, Преображенский соборы, Богоявленский храм, монастырскую стену с башнями и треть Архиерейского дома.


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