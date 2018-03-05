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18:58, 5 марта 2018 879
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Рязанские топ-менеджеры IT-компаний дали советы успеха студентам 1

Рязанские топ-менеджеры IT-компаний дали советы успеха студентам

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В рамках форума «Цифровая трансформация региона» руководители крупных и средних IT-предприятий обменялись опытом со студентами рязанских вузов. Общей темой для выступления всех спикеров стало «Образование будущего». Форум начался в Рязани в понедельник, 5 марта.

Менеджеры поделились личным опытом работы в сфере IT-технологий и цифрового маркетинга, дали советы по поиску работы и рассказали, как добиться своей цели.

По мнению директора по развитию бизнеса Елены Пуляевой, «в основе всего лежит умение креативно мыслить, желание учиться и идти в ногу со временем». Она отметила, что в дополнение к образованию и практике для развития собственной эффективности необходимо посещать дополнительные курсы и заниматься самообразованием.

Генеральный директор компании, занимающейся email-маркетингом, Элеонора Никифорова в своем выступлении сделала акцент на то, что успеха можно добиться в сфере, которая приносит удовольствие, и порекомендавала молодым специалистам «четко определять свои критерии выбора потенциального места работы».

Выступающие обратили внимание на то, что современные работодатели все чаще стали предлагать работу молодым специалистам с возможностью совмещения с учебой в институте. По словам экспертов, это позволяет сразу применить полученные знания на практике.

Студенты узнали об опыте не менее пяти профессионалов и задали им интересующие вопросы.

Ранее на открытии форума выступал основатель «1С Расус» Дмитрий Казачков, который в своем выступлении рассказал, что еще 20 лет назад IT-специалисты не могли найти себе работу, а в настоящее время не хватает их — специалистов.

«В Рязани есть большие возможности для IT-специалистов», — добавил Казачков.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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