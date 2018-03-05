Рязанская филармония отметила 79-летие. Фото

Рязанская филармония отметила 79-летие. Об этом сообщили на
В воскресенье, 4 марта, на сцене концертного зала филармонии выступили артисты, которые начали свой творческий путь в родном городе. На концерте прозвучала музыка Чайковского, Бетховена, Сарасате, Рахманинова, Верди, Римского-Корсакова и других композиторов в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Оселкова.
Рязанскую филармонию поздравили член Совета Федерации Игорь Морозов и министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, которые пожелали новых достижений и выразили благодарность оркестру и солистам за яркие выступления.
Фото сайта Рязанской филармонии