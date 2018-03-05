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11:51, 5 марта 2018 11 589
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Рязанская филармония отметила 79-летие. Фото

Рязанская филармония отметила 79-летие. Фото

Рязанская филармония отметила 79-летие. Об этом сообщили на сайте концертного зала.

В воскресенье, 4 марта, на сцене концертного зала филармонии выступили артисты, которые начали свой творческий путь в родном городе. На концерте прозвучала музыка Чайковского, Бетховена, Сарасате, Рахманинова, Верди, Римского-Корсакова и других композиторов в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Оселкова.

Рязанскую филармонию поздравили член Совета Федерации Игорь Морозов и министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, которые пожелали новых достижений и выразили благодарность оркестру и солистам за яркие выступления.

Фото сайта Рязанской филармонии


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