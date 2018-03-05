Рязанки смогут получить в подарок лес

Рязанцы могут подарить девушкам и женщинам на 8 марта настоящий лес, который посадят в их честь. Для этого мужчинам нужно приобрести электронный сертификат-открытку от сервиса по восстановлению лесов PosadiLes.ru. На сайте можно оплатить посадку любого количества деревьев или подписаться на ежемесячный платеж.
Деревья волонтеры высадят этой весной на нуждающихся в лесовосстановлении территориях в ряде регионов. После завершения работ адресат получит фото леса и его GPS-координаты.
«Букет цветов завянет через неделю, а лес будет жить вечно. Приятно, что есть такие проекты», — отметил пользователь сайта Сергей Желнов.
Проект в 2015 году запустило движение ЭКА. Посмотреть отчеты с уже завершенных посадок можно на