Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:07, 5 марта 2018 891
 0    0

Рязанки смогут получить в подарок лес

Рязанки смогут получить в подарок лес

Рязанцы могут подарить девушкам и женщинам на 8 марта настоящий лес, который посадят в их честь. Для этого мужчинам нужно приобрести электронный сертификат-открытку от сервиса по восстановлению лесов PosadiLes.ru. На сайте можно оплатить посадку любого количества деревьев или подписаться на ежемесячный платеж.

Деревья волонтеры высадят этой весной на нуждающихся в лесовосстановлении территориях в ряде регионов. После завершения работ адресат получит фото леса и его GPS-координаты.

«Букет цветов завянет через неделю, а лес будет жить вечно. Приятно, что есть такие проекты», — отметил пользователь сайта Сергей Желнов.

Проект в 2015 году запустило движение ЭКА. Посмотреть отчеты с уже завершенных посадок можно на сайте.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
22:07, 5 марта 2018
Рязанки смогут получить в подарок лес
17:25, 5 марта 2018
8 марта в Рязани ожидается зимняя погода
15:05, 5 марта 2018
В ночь на вторник в Рязанской области продолжит идти снег
12:28, 5 марта 2018
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
10:34, 5 марта 2018
В Рязанской области хотят увеличить численность оленей 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:43, 23 февраля 2018 27 017
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
9:37, 2 марта 2018 21 395
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
11:58, 26 февраля 2018 21 338
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
14:25, 3 марта 2018 20 606
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
9:49, 28 февраля 2018 18 913
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум