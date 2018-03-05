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13:48, 5 марта 2018 806

«Рязаньавтодор» отчитался об уборке снега с дорог области

«Рязаньавтодор» отчитался об уборке снега с дорог области

За прошедшие дни, 3-5 марта, «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог. Более 450 единиц снегоуборочной техники круглосуточно работали впоследствии аномального снегопада в Рязани и области, сообщили в пресс-службе компании.

Дорожное покрытие, в том числе маршруты школьных автобусов и опасные участки дорог, обработали 5 121,3 тоннами пескосоляной смеси. Проезжую часть и обочины очистили от снега и льда, убрали снежные валы у барьерного ограждения. Также очистили от снега дорожные знаки и автопавильоны.

В пресс-службе сообщили, что работы по приведению автодорог области в порядок после трехдневного снегопада продолжаются в круглосуточном режиме.

Обращения от жителей региона, в том числе и по качеству содержания и уборке дорог, принимаются через диспетчерскую службу по телефону: ЦУП 44-32-75.


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