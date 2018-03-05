«Рязаньавтодор» отчитался об уборке снега с дорог области

За прошедшие дни, 3-5 марта, «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог. Более 450 единиц снегоуборочной техники круглосуточно работали впоследствии аномального снегопада в Рязани и области, сообщили в пресс-службе компании.
Дорожное покрытие, в том числе маршруты школьных автобусов и опасные участки дорог, обработали 5 121,3 тоннами пескосоляной смеси. Проезжую часть и обочины очистили от снега и льда, убрали снежные валы у барьерного ограждения. Также очистили от снега дорожные знаки и автопавильоны.
В пресс-службе сообщили, что работы по приведению автодорог области в порядок после трехдневного снегопада продолжаются в круглосуточном режиме.
Обращения от жителей региона, в том числе и по качеству содержания и уборке дорог, принимаются через диспетчерскую службу по телефону: ЦУП 44-32-75.