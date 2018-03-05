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21:01, 5 марта 2018 917
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«Пора задуматься о третьем». Тине Канделаки предложили рожать в Рязани 1

«Пора задуматься о третьем». Тине Канделаки предложили рожать в Рязани

В понедельник, 5 марта, Тина Канделаки посетила Рязанский государственный медуниверситет. Поучаствовав в «Диалоге на равных», генеральный продюсер канала «Матч ТВ» осмотрела вуз.

«РязГМУ готовит специалистов для полусотни стран Европы, СНГ, Азии и Африки. Образование в этом вузе соответствует всем стандартам международного качества. Гордость!» — написала Канделаки в Instagram.

Во время визита женщина пообщалась со студентами — будущими гинекологами. «Пора задуматься о третьем. Рязанский медицинский университет обучает студентов, которые хотят стать гинекологами, на самом современном оборудовании. Пригласили рожать в Рязани, сказали, что обеспечат лучшие условия», — поделилась она с подписчиками.

Отметим, что у Канделаки 18-летняя дочь Мелания и 16-летний сын Леонтий.

Фото из Instagram Тины Канделаки


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