«Пора задуматься о третьем». Тине Канделаки предложили рожать в Рязани

В понедельник, 5 марта, Тина Канделаки посетила Рязанский государственный медуниверситет. Поучаствовав в «
«РязГМУ готовит специалистов для полусотни стран Европы, СНГ, Азии и Африки. Образование в этом вузе соответствует всем стандартам международного качества. Гордость!» — написала Канделаки в Instagram.
Во время визита женщина пообщалась со студентами — будущими гинекологами. «Пора задуматься о третьем. Рязанский медицинский университет обучает студентов, которые хотят стать гинекологами, на самом современном оборудовании. Пригласили рожать в Рязани, сказали, что обеспечат лучшие условия», — поделилась она с подписчиками.
Отметим, что у Канделаки 18-летняя дочь Мелания и 16-летний сын Леонтий.
Фото из Instagram Тины Канделаки