Одну из квартир «Северной компании» купили за 25 минут. О том, что одна из квартир III корпуса
«По итогам продаж стало ясно, что наиболее привлекательны для покупателей в этом доме бизнес-класса с поквартирным отоплением и улучшенными планировками двухкомнатные квартиры площадью 60,35 кв м с дополнительной кухней-гостиной размером более 18 кв м. Одна из таких квартир была куплена со скидкой по акции, буквально в течение 25 минут от момента объявления продажи», — говорится в пресс-релизе.
Также застройщик уточнил, что несколько