Начальник рязанского ФСБ получил новое звание

Начальнику рязанского ФСБ Сергею Ерофееву присвоили звание генерал-майора. Эту информацию RZN.info подтвердили в пресс-службе структуры.
Напомним, Ерофеев
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Начальнику рязанского ФСБ Сергею Ерофееву присвоили звание генерал-майора. Эту информацию RZN.info подтвердили в пресс-службе структуры.
Напомним, Ерофеев
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