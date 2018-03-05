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20:42, 5 марта 2018 822
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Карабасов обсудил благоустройство парков и скверов со студентами «Сельхоза»

Карабасов обсудил благоустройство парков и скверов со студентами «Сельхоза»

Фото: Администрация Рязани

В понедельник, 5 марта, и. о. мэра Сергей Карабасов встретился с преподавателями и студентами Рязанского агротехнологического университета имени Костычева. Присутствующие обсудили реализацию проекта «Комфортная городская среда».

Как рассказал Карабасов, в первом этапе проекта участвовали более 56 тысяч человек. 2 марта завершился второй этап — обсуждение эскизов 12-ти парков и скверов, за которые высказалось большинство участников опроса.

По словам и.о. мэра, некоторые из выбранных рязанцами территорий стали «абсолютной неожиданностью». В Октябрьском районе одним из лидеров стал сквер около кинотеатра Октябрь, а лидером Советского района стал Лесопарк.

«Четыре из двенадцати общественных пространств — по одному в каждом районе города — жители сами определят в ходе рейтингового голосования 18 марта. Эти территории будут благоустроены уже в этом году», — отметил Карабасов.

В конце встречи преподаватели и студенты задали интересующие их вопросы по проекту и выразили желание принять участие в его завершающем этапе — рейтинговом голосовании.


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