Карабасов обсудил благоустройство парков и скверов со студентами «Сельхоза»

В понедельник, 5 марта, и. о. мэра Сергей Карабасов встретился с преподавателями и студентами Рязанского агротехнологического университета имени Костычева. Присутствующие обсудили реализацию проекта «Комфортная городская среда».
Как рассказал Карабасов, в первом этапе проекта участвовали более 56 тысяч человек. 2 марта завершился второй этап — обсуждение эскизов 12-ти парков и скверов, за которые высказалось большинство участников опроса.
По словам и.о. мэра, некоторые из выбранных рязанцами территорий стали «абсолютной неожиданностью». В Октябрьском районе одним из лидеров стал сквер около кинотеатра Октябрь, а лидером Советского района стал Лесопарк.
«Четыре из двенадцати общественных пространств — по одному в каждом районе города — жители сами определят в ходе рейтингового голосования 18 марта. Эти территории будут благоустроены уже в этом году», — отметил Карабасов.
В конце встречи преподаватели и студенты задали интересующие их вопросы по проекту и выразили желание принять участие в его завершающем этапе —