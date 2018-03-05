«Дом.ru Бизнес» предложил рязанским компаниям ускорить интернет

«Дом.ru Бизнес» запустил новое предложение «Увеличение скорости». Корпоративные клиенты смогут увеличить скорость интернета до 100/50/30/10 Мбит/с на период от 1 до 30 дней, сообщили в пресс-службе телеком-оператора.
Для увеличения скорости достаточно активировать опцию в личном кабинете на
«Временное ускорение особенно актуально для компаний при увеличении нагрузки на интернет-канал во время проведения видеоконференций, прямых трансляций с мероприятий, интернет-активности в результате передачи или приема большого объема данных, обновления информационных систем», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Увеличение скорости» доступно при предоплате, активируется сразу после отправки заявки и при наличии на счете необходимой суммы. При этом условия основного тарифного плана на период активации сервиса не изменяются. Доступ в интернет должен быть организован по технологии FTTb (оптика до здания), а оборудование клиента поддерживать требуемую скорость.
«Учитывая интересы предпринимателей, „Дом.ru Бизнес“ продолжает наращивать объем и качество услуг, предлагая широкую линейку тарифных планов и дополнительных опций в зависимости от бизнес-задач клиента», — рассказали в пресс-службе оператора.