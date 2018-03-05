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17:02, 5 марта 2018 525

«Дом.ru Бизнес» предложил рязанским компаниям ускорить интернет

«Дом.ru Бизнес» предложил рязанским компаниям ускорить интернет

«Дом.ru Бизнес» запустил новое предложение «Увеличение скорости». Корпоративные клиенты смогут увеличить скорость интернета до 100/50/30/10 Мбит/с на период от 1 до 30 дней, сообщили в пресс-службе телеком-оператора.

Для увеличения скорости достаточно активировать опцию в личном кабинете на сайте или обратиться к персональному менеджеру.

«Временное ускорение особенно актуально для компаний при увеличении нагрузки на интернет-канал во время проведения видеоконференций, прямых трансляций с мероприятий, интернет-активности в результате передачи или приема большого объема данных, обновления информационных систем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Увеличение скорости» доступно при предоплате, активируется сразу после отправки заявки и при наличии на счете необходимой суммы. При этом условия основного тарифного плана на период активации сервиса не изменяются. Доступ в интернет должен быть организован по технологии FTTb (оптика до здания), а оборудование клиента поддерживать требуемую скорость.

«Учитывая интересы предпринимателей, „Дом.ru Бизнес“ продолжает наращивать объем и качество услуг, предлагая широкую линейку тарифных планов и дополнительных опций в зависимости от бизнес-задач клиента», — рассказали в пресс-службе оператора.


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